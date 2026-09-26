Воспитателей поздравили с профессиональным праздником в Серпухове

Торжественное мероприятие прошло 25 сентября в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников. В этот день чествовали педагогов с большим стажем, молодых специалистов и ветеранов дошкольного образования.

С поздравлениями по поручению главы округа Алексея Шимко к воспитателям обратилась председатель Комитета по образованию Оксана Евдокимова.

Награды и благодарности получили также активисты городских мероприятий, руководители методических объединений, педагоги-новаторы и те, чьи воспитанники стали победителями муниципального конкурса «Я — исследователь!». Также отметили помощников воспитателей и других работников дошкольных отделений.

Этот год объявлен президентом Российской Федерации Годом дошкольного образования. Это признание важности дошкольного детства и труда тех, кто работает с самыми маленькими гражданами страны.