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    Племзавод «Ульянино» купил 43 гектара сельхозземли в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    Племзавод «Ульянино» приобрел земельный участок площадью 43,53 гектара для ведения сельского хозяйства. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Московской области.

    Сделку оформили в упрощенном порядке, без проведения аукционов. Основанием стала норма Земельного кодекса РФ (статья 39.3, пункт 2, подпункт 9). За переход земли в собственность хозяйство перечислило в бюджет более 3,4 миллиона рублей.

    Основным направлением работы агрофирмы остается молочное скотоводство и племенная работа. Поголовье составляют голштинская и джерсийская породы, которые обеспечивают предприятию рекордные показатели.

    Сейчас дойное стадо насчитывает более 880 животных. Каждая корова ежесуточно дает в среднем 20,9 литра молока. Чтобы полностью закрыть потребности животных в кормах, аграрии самостоятельно возделывают порядка 1500 гектаров пашни.

    Племзавод снабжает высококлассным молодняком другие фермерские хозяйства области, способствуя улучшению генетики скота. Предприятие на системной основе привлекает средства в рамках федеральных и областных инициатив по поддержке аграриев. При содействии Министерства сельского хозяйства Московской области оно получает субсидии, которые направляются на обновление парка сельхозтехники и расширение производственных линий.

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