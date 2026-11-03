Племзавод «Ульянино» купил 43 гектара сельхозземли в Подмосковье

Племзавод «Ульянино» приобрел земельный участок площадью 43,53 гектара для ведения сельского хозяйства. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Московской области.

Сделку оформили в упрощенном порядке, без проведения аукционов. Основанием стала норма Земельного кодекса РФ (статья 39.3, пункт 2, подпункт 9). За переход земли в собственность хозяйство перечислило в бюджет более 3,4 миллиона рублей.

Основным направлением работы агрофирмы остается молочное скотоводство и племенная работа. Поголовье составляют голштинская и джерсийская породы, которые обеспечивают предприятию рекордные показатели.

Сейчас дойное стадо насчитывает более 880 животных. Каждая корова ежесуточно дает в среднем 20,9 литра молока. Чтобы полностью закрыть потребности животных в кормах, аграрии самостоятельно возделывают порядка 1500 гектаров пашни.

Племзавод снабжает высококлассным молодняком другие фермерские хозяйства области, способствуя улучшению генетики скота. Предприятие на системной основе привлекает средства в рамках федеральных и областных инициатив по поддержке аграриев. При содействии Министерства сельского хозяйства Московской области оно получает субсидии, которые направляются на обновление парка сельхозтехники и расширение производственных линий.