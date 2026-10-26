Еще 400 гинекологических операций по удалению новообразований провели в Щелкове

С начала года гинекологи Щелковской больницы провели 407 операций по удалению новообразований органов малого таза. Одним из наиболее распространенных диагнозов у пациенток стал полип эндометрия — доброкачественное образование на слизистой оболочке матки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Полипы нередко развиваются без выраженных симптомов и обнаруживаются во время УЗИ органов малого таза. При этом они могут затруднять наступление беременности и повышать риск выкидыша на раннем сроке или нарушений формирования плаценты. Также такие образования могут сопровождаться сбоями менструального цикла и бесплодием. У женщин старше 50 лет особое внимание уделяют риску онкологических заболеваний.

«Пациентки самого разного возраста часто приходят с достаточно неспецифическими жалобами, такими как слабость, утомляемость, выпадение волос и низкое давление, но зачастую решить проблему невозможно, пока не удалено само образование», — рассказал заведующий гинекологическим отделением стационара имени М. В. Гольца Щелковской больницы Иван Куранов.

Для удаления полипов специалисты используют гистерорезектоскопию — малоинвазивную эндоскопическую операцию. Через естественные пути в полость матки вводят инструмент с видеокамерой, изображение с которой выводится на монитор. Это позволяет врачу удалить образование без разрезов на животе и с минимальным повреждением окружающих тканей. Ножку полипа также обрабатывают, чтобы снизить вероятность повторного появления образования.

Операция проходит под внутривенной анестезией и обычно занимает от 20 до 30 минут. После нее пациентка остается под наблюдением медиков на три-пять часов. В отдельных случаях пребывание в стационаре продлевают до утра.

Через 10–14 дней, после получения результатов гистологического исследования, пациентка повторно посещает гинеколога. Врач оценивает результаты и при необходимости назначает или корректирует лечение.

Жительницы Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского могут получить направление на консультацию и лечение по полису ОМС у гинеколога женской консультации по месту прикрепления.