Фестиваль казачества прошел в Химках

В Химках завершился трехдневный фестиваль «33 года Химкинскому казачеству». Праздник собрал более 300 гостей.

Организатором фестиваля выступило Хуторское казачье общество «Химкинское», которое объединяет более 80 казаков, 48 из них несут государственную реестровую службу. История современного химкинского казачества ведет отсчет с 1993 года: уже более трех десятилетий казаки участвуют в жизни округа, сочетая служение Отечеству с бережным сохранением традиций.

Первый день участники посвятили истории и ратному наследию российского казачества. На торжественном открытии начали работу тематические площадки, где представили казачью форму, предметы быта, стенды о ратной истории России, а также фотовыставку и фотозону. Отдельный блок был посвящен современным казакам, которые сегодня стоят на защите страны.

Во второй день для юных гостей подготовили мастер‑классы по народному творчеству и прикладному искусству, народные игры, конкурсы и силовые состязания.

В третий, заключительный день, в доме культуры прошел большой гала‑концерт. На сцене чествовали участников фестиваля, звучали праздничные песни, а зрители увидели выступления сразу нескольких коллективов. Среди них — ансамбль «Родные напевы», детский казачий ансамбль «Тимоня», ансамбль «Дружечка», а также воспитанники школы фланкировки и джигитовки имени Ивана Капсамуна.