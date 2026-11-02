В Подмосковье открыли первую сессию Елизаветинско-Сергиевских чтений

В подмосковном Красногорске 1 ноября началась первая сессия Международной научной конференции XXIX Елизаветинско-Сергиевские чтения «Устроитель земли русской». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проходит в год 15-летия Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества и приурочено к 145-летию восшествия на престол императора Александра III, 135-летию назначения великого князя Сергея Александровича генерал-губернатором Москвы и 135-летию присоединения великой княгини Елизаветы Федоровны к православию. Площадкой стал Православный просветительский центр «Усово-Спасское».

В церемонии открытия принял участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. «Мы давно и тесно сотрудничаем с Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом, поддерживаем мероприятия», — сказал он.

Основной темой докладов стала эпоха правления Александра III — с 1881 по 1894 годы. По словам министра, в эти годы страна заняла одно из лидирующих мест среди мировых держав в области промышленности, науки и культуры. На первой сессии представили портрет владелицы усадьбы Архангельское княгини Зинаиды Юсуповой, написанный в 1892 году великой княгиней Елизаветой Федоровной, а также эскизы художника Михаила Нестерова к работе «На Руси».

Глава Фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова отметила, что за 15 лет на «Императорском маршруте» создали десять музеев в Московской, Свердловской, Тюменской, Калужской областях и в Пермском крае. Конференция продолжится 2 ноября в Москве.