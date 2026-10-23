Новое оборудование появилось в отделении челюстно-лицевой хирургии в Коломне

Коломенская больница получила эндоскопическую стойку для отделения челюстно-лицевой хирургии. Оборудование позволит врачам точнее обследовать ЛОР-органы и проводить малоинвазивные операции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

С помощью эндоскопа с жесткой оптикой высокого разрешения специалисты могут осматривать носовые ходы, носоглотку, ротоглотку и верхнечелюстные пазухи. При необходимости врачи также проводят фото- и видеозапись исследований.

«Опухоли, кисты, хронические воспалительные изменения слизистой, инородные тела — вот неполный перечень заболеваний и состояний, в диагностике которых используется новое оборудование. Кроме того, новая техника может использоваться и для проведения малоинвазивных хирургических вмешательств», — рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Коломенской больницы Оксана Московских.

С начала года медучреждение получило и другую эндоскопическую технику. В ее числе — гастроскопы, колоноскопы, дуоденоскопы, системы визуализации для эндоскопического отделения и стойка для оториноларингологического отделения.

Всего с начала года больницы Московской области оснастили более чем 230 единицами эндоскопического оборудования на сумму свыше двух миллиардов рублей. В медицинские учреждения поступили видеогастроскопы, видеоколоноскопы, лапароскопические стойки и эндовидеохирургические комплексы.