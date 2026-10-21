Еще одно дворовое пространство благоустроили в Чехове

Работы провели во дворе на улице Чехова, который расположен рядом с городским судом, детской школой искусств и жилым комплексом «Чайка». За последние пять лет в округе масштабно обновили 35 дворов, установили 30 новых и модернизировали 53 существующие детские игровые площадки.

Специалисты благоустроили пешеходные проходы и внутридворовые проезды, заменили бордюры и покрытие, установили новые дорожные знаки и обустроили «лежачие полицейские». Местные жители просили расширить автостоянку. Их просьбу удовлетворили: рабочие увеличили число машиномест и нанесли разметку. Дополнительно смонтировали фонарные столбы с энергосберегающими светильниками и видеокамерами системы «Безопасный регион». У входов в подъезды поставили новые лавочки.

В прошлом году здесь модернизировали и расширили детскую площадку. Рядом с игровым комплексом оборудовали две зоны отдыха с лавочками и инфощитами. На заключительном этапе двор озеленили: посеяли траву, благоустроили обочины дорожек и проездов, вокруг газонов поставили невысокие ограждения.