Новый кадетский класс откроют в школе № 8 в Чехове

16 учеников седьмого класса школы имени Героя Советского Союза Алексея Маркова дали торжественное обещание и получили свои первые погоны. В мероприятии приняла участие заместитель главы округа Светлана Баранова.

В церемонии также приняли участие представители Чеховского благочиния, ветераны боевых действий, почетные гости, родители и педагоги юных кадетов.

Открытие таких классов — это часть масштабной работы по развитию патриотического воспитания молодежи. Впереди у кадетов — строевая подготовка, бальные танцы, строгая дисциплина и умение работать в команде. Но главное — они научатся быть смелыми, справедливыми и ответственными.

Отдельно поблагодарили родителей учеников. Выбрать кадетское обучение — значит доверить воспитание своих детей в правильных ориентирах и традициях. Сегодня они стояли рядом с детьми, разделяя их радость.

«Пусть юные мальчишки и девчонки вырастут настоящими патриотами и защитниками нашей страны», — отметила Светлана Баранова.