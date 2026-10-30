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    Новый кадетский класс откроют в школе № 8 в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

    16 учеников седьмого класса школы имени Героя Советского Союза Алексея Маркова дали торжественное обещание и получили свои первые погоны. В мероприятии приняла участие заместитель главы округа Светлана Баранова.

    В церемонии также приняли участие представители Чеховского благочиния, ветераны боевых действий, почетные гости, родители и педагоги юных кадетов.

    Открытие таких классов — это часть масштабной работы по развитию патриотического воспитания молодежи. Впереди у кадетов — строевая подготовка, бальные танцы, строгая дисциплина и умение работать в команде. Но главное — они научатся быть смелыми, справедливыми и ответственными.

    Отдельно поблагодарили родителей учеников. Выбрать кадетское обучение — значит доверить воспитание своих детей в правильных ориентирах и традициях. Сегодня они стояли рядом с детьми, разделяя их радость.

    «Пусть юные мальчишки и девчонки вырастут настоящими патриотами и защитниками нашей страны», — отметила Светлана Баранова.

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