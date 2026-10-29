День добровольца Московской области отметили в Лобне

29 октября отмечается День добровольца Московской области. Накануне праздника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с волонтерами региона, и за личный вклад в развитие добровольчества нагрудным знаком «Сердце» — высшей наградой движения «Волонтеры Подмосковья» — отмечена начальник управления территориальной, молодежной политики и добровольчества администрации Лобни Нина Серегина.

На выставке в Правительстве Московской области округ представили волонтеры центра «Свечной блиндажик». Здесь изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, шьют экипировку для бойцов и заготавливают продукты длительного хранения. В мероприятии также принял участие координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Лобне Виталий Дегтярев.

Глава городского округа Анна Кротова поздравила отзывчивых и неравнодушных жителей города. «В прошлом году мы вместе отправили на фронт более 50 тонн гуманитарной помощи. Продолжаем поддерживать участников СВО и их семьи. За каждым собранным грузом — труд наших волонтеров и искреннее желание помочь», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

В Лобне проходит акция «Доброе дело». Необходимые вещи для бойцов можно принести в Центр поддержки участников СВО и их семей по адресу: улица Ленина, дом 19, корпус 1.