Пенсионеры из Подольска стали призерами всероссийского конкурса по ходьбе
Команда «Активное долголетие» из Подольска еще раз доказала, что возраст не помеха спорту. Подольчане заняли третье место во всероссийском конкурсе «Человек идущий».
В чемпионате участвовали более 72 тысяч жителей из 2 900 команд со всей России. Подольчане соревновались в категории «Команды пенсионеров». Начинали ходьбу ранним утром и завершали уже ближе к вечеру. Каждый шаг фиксировался в приложении. Итогом стала почетная бронзовая награда.
Участница команды Ирина Муратова каждый свой день начинает с ходьбы. Любимое занятие стало приносить ей не только удовольствие, но и результаты — улучшилось здоровье и укрепился иммунитет. В свои 86 лет Виталий Савкин может дать фору молодым. Несмотря на то, что он самый старший участник команды, вклад в общий результат внес большой.
«Коллектив большой дает какой-то стимул, здоровье, заряжает энергией. Занимаюсь дома самостоятельно», — рассказал Виталий Савкин.
Позади у участников команды тысячи километров, а впереди — новые дистанции.