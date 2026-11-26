Команда «Активное долголетие» из Подольска еще раз доказала, что возраст не помеха спорту. Подольчане заняли третье место во всероссийском конкурсе «Человек идущий».

В чемпионате участвовали более 72 тысяч жителей из 2 900 команд со всей России. Подольчане соревновались в категории «Команды пенсионеров». Начинали ходьбу ранним утром и завершали уже ближе к вечеру. Каждый шаг фиксировался в приложении. Итогом стала почетная бронзовая награда.

Участница команды Ирина Муратова каждый свой день начинает с ходьбы. Любимое занятие стало приносить ей не только удовольствие, но и результаты — улучшилось здоровье и укрепился иммунитет. В свои 86 лет Виталий Савкин может дать фору молодым. Несмотря на то, что он самый старший участник команды, вклад в общий результат внес большой.

«Коллектив большой дает какой-то стимул, здоровье, заряжает энергией. Занимаюсь дома самостоятельно», — рассказал Виталий Савкин.

Позади у участников команды тысячи километров, а впереди — новые дистанции.