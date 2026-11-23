Первенство городского округа по художественной гимнастике прошло 21 ноября в ФОК «Поварово имени Б. П. Михайлова» в Солнечногорске. В турнире приняли участие более 120 спортсменов в возрасте от четырех до 15 лет из Солнечногорска, Подольска, Королева и Апрелевки.

Программа соревнований состояла из индивидуальных выступлений и групповых упражнений. Сначала гимнастки выполняли нормативы до второго взрослого разряда. Затем состоялся фестиваль, участницы которого представили неполную программу. По словам организаторов, такой формат позволил начинающим спортсменкам получить первый опыт выступлений и привыкнуть к соревновательной обстановке.

«Первенство стало важным этапом для наших спортсменок: здесь они не только боролись за разряды, но и получали ценный соревновательный опыт, учились справляться с волнением и показывать свой максимум», — отметила президент Федерации художественной гимнастики городского округа Солнечногорск Светлана Маевская.

Гимнастки младших возрастных категорий показывали две программы, а участницы с более высокими разрядами — до четырех. Для самых маленьких спортсменок предусмотрели категорию «Общая физическая подготовка», в которой они продемонстрировали основные элементы, необходимые для дальнейшего совершенствования мастерства.

«Мы видим, как в городском округе растет интерес к художественной гимнастике. Такие турниры помогают раскрывать таланты и заявить о себе. Желаю каждому юному спортсмену покорять новые высоты и верить в свои силы», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Выступления оценивала главная судейская коллегия, в состав которой вошли 12 специалистов не ниже второй судейской категории. При выставлении баллов учитывались сложность элементов, артистизм и техника исполнения.

Завершилось первенство церемонией награждения. Участникам вручили грамоты, медали и памятные призы.