Школьники из Химок и Ленинского округа поборются за выход в полуфинал «Квизтории»

В воскресенье, 15 ноября, на телеканале 360 выйдет очередной выпуск исторического интеллектуального шоу «Квизтория». Участниками четвертьфинала станут команды школьников из Ленинского округа и Химок.

Предстоящий поединок посвятят Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Юным участникам предстоит вспомнить события Великой Отечественной войны и продемонстрировать знания истории родного региона.

«Квизтория» — новый проект телеканала 360, в рамках которого школьники Подмосковья соревнуются в эрудиции. Каждая встреча посвящена определенной исторической теме, связанной с прошлым Московской области и России.

Во время игры команды отвечают на вопросы и борются за право продолжить участие в турнире.