В городском округе Красногорск строительство детского сада на 120 мест в жилом комплексе «Станиславский» перешло на новый этап. Специалисты завершили земляные и монолитные работы подземной части здания, залили фундаментную плиту и приступили к возведению надземных конструкций, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение рассчитано на пять групп. Помимо игровых и учебных помещений, здесь оборудуют музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, медицинский блок, пищеблок и прачечную.

Архитектурную концепцию здания разработало бюро ED Architecture, специализирующееся на проектировании образовательных пространств. Для оформления фасадов используют светлую и темную плитку под кирпич, оконные проемы выделят медно-коричневыми акцентами.

Сейчас компания «ОМ Девелопмент» реализует первую очередь жилого комплекса на Новорижском шоссе. Проект предусматривает строительство пяти малоэтажных корпусов с подземным паркингом и дворами без машин. В состав социальной инфраструктуры войдут детские сады, школа и спортивно-оздоровительный комплекс.