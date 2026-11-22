20 ноября учащиеся Детской школы искусств имени Алябьева достойно представили Серпухов на конкурсе «Ступень к Парнасу» и принесли родному городу заслуженные награды. Добрыня Кузнецов завоевал звание лауреата первой степени, а Александра Хрестина стала лауреатом второй степени.

20 ноября учащиеся Детской школы искусств имени Алябьева достойно представили Серпухов на конкурсе «Ступень к Парнасу» и принесли родному городу заслуженные награды. Добрыня Кузнецов завоевал звание лауреата первой степени. Александра Хрестина стала лауреатом второй степени. Оба юных музыканта занимаются фортепиано под руководством преподавателя Марины Марковой, которая помогла им раскрыть свой талант и подготовиться к ответственному выступлению.

Конкурс «Ступень к Парнасу» является серьезным испытанием для юных исполнителей. Он дает возможность показать свое мастерство, получить оценку опытного жюри и стимул для дальнейшего творческого роста. Победа на таком конкурсе — важный шаг на пути к профессиональному мастерству. Для учащихся Детской школы искусств имени Алябьева участие в конкурсе стало возможностью представить Серпухов и получить награды.

Добрыня Кузнецов и Александра Хрестина занимаются фортепиано под руководством преподавателя Марины Марковой. Подготовка к ответственному выступлению позволила юным музыкантам раскрыть свой талант. По итогам конкурса Добрыня Кузнецов завоевал звание лауреата первой степени, а Александра Хрестина стала лауреатом второй степени. Оба результата принесли родному городу заслуженные награды.

Юных пианистов и их наставника поздравили с достойным результатом. Им пожелали новых творческих успехов, вдохновения и ярких побед на сцене.