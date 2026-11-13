Почти 970 детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в этом году

В Балашихе еще три девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили собственное жилье. Ключи от квартир Кристине Григорьевой, Любови Колупановой и Ксении Сокуренко вручили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров.

Торжественная церемония состоялась в администрации муниципалитета. Новые квартиры расположены в разных районах Балашихи и полностью готовы к проживанию.

«Ваши квартиры благоустроены и готовы к заселению. Дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой: рядом школы, детские сады, поликлиники, магазины и удобные остановки транспорта. Мы стремимся делать все, чтобы каждый, кто начинает строить свое будущее, чувствовал крепкую поддержку региона», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Одна из новоселов, Ксения Сокуренко, планирует переехать в квартиру вместе с семьей и маленьким ребенком.