Почти 970 детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в этом году
В Балашихе еще три девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили собственное жилье. Ключи от квартир Кристине Григорьевой, Любови Колупановой и Ксении Сокуренко вручили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров.
Торжественная церемония состоялась в администрации муниципалитета. Новые квартиры расположены в разных районах Балашихи и полностью готовы к проживанию.
«Ваши квартиры благоустроены и готовы к заселению. Дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой: рядом школы, детские сады, поликлиники, магазины и удобные остановки транспорта. Мы стремимся делать все, чтобы каждый, кто начинает строить свое будущее, чувствовал крепкую поддержку региона», — подчеркнул спикер регионального парламента.
Одна из новоселов, Ксения Сокуренко, планирует переехать в квартиру вместе с семьей и маленьким ребенком.
«Это большое счастье и дает уверенность в завтрашнем дне, ведь у нас семья, малыш. Теперь осталось завезти необходимую мебель, детские принадлежности и можно заезжать и жить», — поделилась девушка.
По словам главы Балашихи Сергея Лукичева, в 2026 году жильем в округе планируется обеспечить 52 человека. Большинство воспользуются региональными жилищными сертификатами, позволяющими самостоятельно выбрать квартиру.
Программа действует на территории всего Подмосковья. В этом году собственное жилье должны получить 969 молодых людей, а на следующий год в областном бюджете предусмотрено 4,3 миллиарда рублей.
«Преимущество такого варианта очевидно: у парней и девушек есть выбор — квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с работой или учебой, любого метража. Кроме того, Московская область стала первым регионом, в котором сертификат можно получить уже с 18 лет, в том время как во многих других регионах с 23», — добавил парламентарий.