Сегодня 11:26 Новый сквер и детскую площадку обустроили в Люберцах Фото: Пресс-служба администрации г.о. Люберцы Подмосковье

Благоустройство

Люберцы

Подмосковье

Сквер на улице Мира и детскую площадку у дома № 13 по улице Космонавтов обустроили в городском округе по программе «Люберцы. Решаем вместе». Качество выполненных работ проверили депутаты, общественники и представители администрации.

Новый сквер на улице Мира появился на месте стихийной парковки. На территории проложили пешеходные тропинки и создали удобные парковочные места. В дальнейшем планируется облагораживание территории: посадка кустарников и установка освещения. «Мы контролируем качество выполненных работ, проводим народную приемку. Важно, чтобы обновленная территория отвечала пожеланиям жителей», — отметил депутат окружного совета Александр Мурашкин.

Еще одной точкой народной проверки стала детская площадка на улице Космонавтов. Ее жители ждали многие годы. Старую площадку, которая пришла в негодность, снесли, и на этом месте появилось яркое и красивое игровое пространство. Новая площадка уже стала популярным местом у мам с детьми. Жители попросили установить на территории дополнительное освещение и камеру видеонаблюдения.