Жители Подмосковья с начала года подали более тысячи электронных заявлений на подготовку технических паспортов объектов недвижимости. Услуга доступна на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Оформить запрос могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого понадобятся заявка на проведение технической инвентаризации и актуальная выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до обращения, либо документ, подтверждающий право собственности.

Обновить технические данные недвижимости необходимо, например, после перепланировки или переустройства помещения, переноса коммуникаций, замены труб, изменения расположения окон и проемов или установки новых перегородок.

Услуга «Подготовка технического паспорта» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое». Она предоставляется платно в течение 10 рабочих дней. Итоговая стоимость зависит от адреса и площади объекта недвижимости.