Коммунальные службы городского округа Солнечногорск со вчерашнего дня приступили к расчистке муниципальных территорий от снега. К работам привлекли порядка 90 единиц специализированной техники и более 160 рабочих.

На дорогах, улицах и во дворах работают комбинированные дорожные машины, тракторы, роторные очистители и другая снегоуборочная техника, а также бригады ручной уборки. В первую очередь специалисты очищают магистрали, трассы, основные пути, маршруты общественного транспорта и подъезды к социальным учреждениям и школам. Главная задача — обеспечить безопасность движения.

«Заблаговременно, до начала снегопада, специалисты проводили превентивную обработку проезжей части и тротуаров. Этой зимой планируют использовать три вида противогололедных материалов: техническую соль, пескосоляную смесь, а также жидкий противогололедный материал. Для приготовления последнего на базе МБУ „ДЕЗ г. о. Солнечногорск“ в этом году установлена единственная в Подмосковье солевая колонна», — отметил первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

К расчистке внутридворовых территорий также подключается спецтехника управляющих компаний. Усилия всех служб муниципалитета направлены на уборку снега возле социально значимых объектов, на магистральных дорогах и в пешеходных зонах.