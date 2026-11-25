Для любителей активного отдыха в городском округе подготовят шесть маршрутов в парках и лесопарках. На двух площадках посетители также смогут воспользоваться пунктами проката спортивного инвентаря.

Самую длинную четырехкилометровую трассу оборудуют в лесопарке Лесная опушка. В Парке Сказок и парке Малаховское озеро протяженность лыжни составит по три километра. В лесопарке Чемпион сделают маршрут длиной около 1,3 километра, в Наташинском парке — один километр, а в Центральном парке культуры и отдыха — 800 метров. Взять снаряжение в аренду можно будет в «Чемпионе» и «Лесной опушке».

Кроме того, с 1 декабря в Люберцах заработают три катка с искусственным льдом: в Наташинском парке, на стадионе «Орбита» и на Центральной площади. Всего в холодный сезон в муниципалитете планируют провести более 600 мероприятий.

«Зимняя программа также включит праздничные и творческие мероприятия. На всех девяти парковых территориях установят новогодние ели. В Наташинском парке откроется резиденция Деда Мороза, а в „Лесной опушке“, „Чемпионе“ и „Летнем парке“ будут работать творческие мастерские», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы округа Вячеслав Звездилин.