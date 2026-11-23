Более 120 человек приняли участие в выездной донорской акции Московского областного центра крови, которая прошла в Молодежном центре Электростали. По итогам мероприятия специалисты заготовили почти 50 литров крови.

Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые. Например, Дмитрий Сугоняко пришел на акцию уже в 53-й раз. Донорский путь он начал в 2013 году, когда впервые сдал кровь вместе с другом. Со временем помощь другим стала для него регулярной практикой.

В акции участвовала и дознаватель отдела дознания МВД России по Электростали Инна Козырева. Она сдавала кровь в пятый раз и пришла вместе с коллегой. По словам женщины, к каждой процедуре она заранее готовится и соблюдает необходимые ограничения в питании.

Следующую донорскую акцию в Электростали планируют провести 15 декабря с 9:00 до 12:00.