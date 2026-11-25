В Жуковском продолжается благоустройство Центрального парка культуры и отдыха площадью 13,5 гектара. На площадке устанавливают садовые борта, готовят основания для дорожек, прокладывают сети водоснабжения и водоотведения, монтируют кабельные линии и фундаменты. Работы завршат до конца года.

Новый участок станет продолжением первой очереди благоустройства и расположится вдоль ее южной границы. Парк свяжут с лесопарком «Треугольный лес» пешеходной частью улицы Гарнаева. На маршруте уже оборудованы места для отдыха, освещение, детская и спортивная площадки.

Проект предусматривает создание единого рекреационного пространства с учетом авиационной истории города. Одной из его главных частей станет аллея авиаторов: вдоль нее высадят деревья и разместят информационные стенды об отечественном авиастроении. Завершится маршрут музеем с авиационной экспозицией, который построят рядом с макетом самолета Ту-144.