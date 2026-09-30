Площадки «лайт индастриал» создадут в индустриальном парке «Ключ» в Дмитрове

На территории индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе появится более 100 тысяч квадратных метров недвижимости в формате «лайт индастриал». Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе конференции «Индустриальная недвижимость», организованной деловым изданием «Ведомости».

«Индустриальный парк „Ключ“ станет одним из пяти создаваемых на территории Московской области индустриальных парков в формате „все включено“. Он позволит предложить инвесторам не только готовые производственные объекты и инженерные сети, но и офисные блоки, шоурумы, инфраструктуру для людей и даже зеленые зоны для отдыха», — отметила Зиновьева.

Строительство парка начали в конце 2025 года. Инвестиции в проект составляют порядка 8,5 миллиарда рублей.

Запуск всех пяти площадок позволит привлечь 285 миллиардов рублей частных инвестиций и создать порядка 36,6 тыс. рабочих мест.

«Лайт индастриал» — формат готовых небольших производственных боксов со всей необходимой инфраструктурой. Он остается одним из наиболее востребованных, так как позволяет максимально быстро запустить производство и доступен для небольших предприятий.