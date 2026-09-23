Спорткомплекс «Старый городок» в Одинцове откроют после капремонта до конца года

В поселке Старый городок Одинцовского округа капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок» выполнен на 97%. Завершить все работы планируют в четвертом квартале года, сообщили в региональном Минстрое.

Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета региона.

Сейчас на объекте работают 20 человек. Специалисты проводят пусконаладочные работы, устанавливают и расставляют мебель, завершают отделку помещений и благоустройство территории вокруг здания.

В ходе ремонта подрядчик демонтировал старое оборудование и покрытия, обновил кровлю и фасад, заменил инженерные коммуникации, радиаторы и сантехнику. В здании также обустраивают новые полы и потолки, выполняют внутреннюю отделку и устанавливают современное оборудование.