Более 200 километров теплосетей проверили в Химках перед зимой

Подготовка к новому отопительному сезону завершается в округе. Основные работы на объектах теплоснабжения выполнены, специалисты заканчивают последние мероприятия.

Проверили 214 километров тепловых сетей и подготовили 106 центральных тепловых пунктов. На 54 котельных провели планово-предупредительный ремонт: проверили автоматику, насосы и теплообменное оборудование, заменили изношенные узлы и запорную арматуру.

Обновили и отдельные участки тепловых сетей — работы прошли на магистрали М-25, на участках улиц Репина и 9 Мая, а также на разводящих сетях в микрорайонах. На центральных тепловых пунктах заменили оборудование и установили системы дистанционного контроля.

Коммунальные службы подготовили к нештатным ситуациям: провели противоаварийную тренировку, сформировали бригады и создали необходимый запас материалов. На период отопительного сезона дежурство будет круглосуточным.

Подачу тепла планируют в октябре — для этого среднесуточная температура должна быть не выше восьми градусов в течение пяти дней. После запуска отопление будет подключаться поэтапно.

По вопросам теплоснабжения можно обращаться на горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01, в теплоснабжающую организацию: +7 (495) 276-95-59, +7 (495) 225-14-33, в Единую дежурно-диспетчерскую службу: +7 (495) 575-85-85. Номер экстренных служб — 112.