Усиленный контроль за электроснабжением обеспечат в Подмосковье в дни выборов

С 18 по 20 сентября «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перейдут на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение. Энергетики будут контролировать 3,9 тысячи участков, в том числе 56 территориальных избирательных комиссий.

«Россети Московский регион» задействуют 554 бригады из 1,3 тысячи специалистов, 562 единицы техники и 634 резервных источника электроснабжения общей мощностью 72,4 мегаватта. «Мособлэнерго» направит 298 бригад и 1,1 тысячи сотрудников, 339 единиц спецтехники и 41 передвижную электростанцию общей мощностью 20 мегаватт.

Перед выборами специалисты проверили трансформаторные подстанции, электроустановки и оборудование, обеспечивающее питание избирательных объектов. Также энергетики протестировали вводно-распределительные устройства, связь и генераторы и провели инструктаж сотрудников.

С 8:00 18 сентября до 8:00 21 сентября будет действовать круглосуточное дежурство ответственных сотрудников. Плановые работы и отключения в районах расположения участков ограничат.

Энергетические компании также организовали взаимодействие с МЧС, органами власти и Гидрометцентром и будут следить за погодными условиями в онлайн-режиме.

Горячая линия «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99. «Светлая линия»: 8-800-220-0-220, короткий номер 220.