Семьи в Наро-Фоминском округе проголосовали на избирательном участке

20 сентября на участке № 1742 в Наро-Фоминском техникуме царила праздничная атмосфера. Члены участковой избирательной комиссии отметили, что день выдался по-настоящему семейным — большинство посетителей приходят с детьми.

Тем, кто голосует впервые, вручают сувениры и приветствуют аплодисментами — такие моменты запоминаются надолго.

Семья Будкиных пришла на участок в полном составе: голосуют только родители, но подрастающее поколение помогает опустить бюллетени в урну. Даже самый младший, Матвей, сначала стеснялся, но затем тоже принял участие.

Ирина и Михаил Малеваные признаются, что день для них особенный. Если мама голосует постоянно, то для их сына это первый опыт участия в выборах. Он студент Всероссийского государственного университета юстиции и с присущей юристам щепетильностью заранее уточнил алгоритм действий, чтобы не ошибиться. Карина также голосует впервые.

Глава округа с супругой тоже проголосовали — для них это уже традиция. Выборы — всегда исторический момент, но особенно ценно, когда он становится семейным: родители показывают детям пример, а дети запоминают это на всю жизнь. Участки закроются в 20:00.