Вебинары об охране интеллектуальной собственности проведут в Подмосковье

Фото: Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции / Медиасток.рф

Департамент развития малого и среднего предпринимательства и налогового стимулирования Минэкономразвития России проведет серию вебинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. На онлайн-встречах рассмотрят вопросы охраны интеллектуальной собственности.

6 октября в 10:00 состоится вебинар «Основы интеллектуальных прав». Ссылка на подключение.

7 октября в 10:00 пройдет вебинар «Структура государственного управления интеллектуальной собственностью. Роль Роспатента и подведомственных организаций. Государственные процедуры. Виды объектов ИС». Ссылка на подключение.

13 октября в 10:00 — вебинар «Выявление объектов интеллектуальных прав». Ссылка на подключение.

14 октября в 10:00 предпринимателей ждет вебинар «Товарный знак от „А“ до „Я“ (обоснование важности регистрации ТЗ, принципы заполнения заявки и взаимодействия с патентным ведомством, основные ошибки заявителей)». Ссылка на подключение.

20 октября в 10:00 состоится вебинар «Цифровая инфраструктура для работы с объектами интеллектуальных прав». Ссылка на подключение.

21 октября в 10:00 пройдет вебинар «Регистрация промышленных образцов» (регистрация промышленного дизайна продукции, в том числе сувенирной, то есть важный аспект именно для МСП — принципы заполнения заявки и взаимодействия с патентным ведомством, основные ошибки заявителей). Ссылка на подключение

27 октября в 10:00 предпринимателям доступен вебинар «Модели управления интеллектуальными правами». Ссылка на подключение.

28 октября в 10:00 — вебинар «Электронное взаимодействие заявителя с Роспатентом. Электронная подача заявки. Поисковые системы Роспатента» (о том, как непосредственно заполнять заявки в электронном виде в личном кабинете или на «Госуслугах», где и как проводить информационный поиск). Ссылка на подключение.

3 ноября в 10:00 состоится заключительный вебинар серии «Инструменты интеллектуальной собственности для развития бизнеса» (о возможностях коммерциализации объектов ИС: продажа объектов, лицензирование, кредитование под залог ИС). Ссылка на подключение.