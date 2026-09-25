360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Вебинары об охране интеллектуальной собственности проведут в Подмосковье

    Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
    Фото: Удаленная работа во время режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции/Медиасток.рф

    Департамент развития малого и среднего предпринимательства и налогового стимулирования Минэкономразвития России проведет серию вебинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. На онлайн-встречах рассмотрят вопросы охраны интеллектуальной собственности.

    6 октября в 10:00 состоится вебинар «Основы интеллектуальных прав». Ссылка на подключение.

    7 октября в 10:00 пройдет вебинар «Структура государственного управления интеллектуальной собственностью. Роль Роспатента и подведомственных организаций. Государственные процедуры. Виды объектов ИС». Ссылка на подключение.

    13 октября в 10:00 — вебинар «Выявление объектов интеллектуальных прав». Ссылка на подключение.

    14 октября в 10:00 предпринимателей ждет вебинар «Товарный знак от „А“ до „Я“ (обоснование важности регистрации ТЗ, принципы заполнения заявки и взаимодействия с патентным ведомством, основные ошибки заявителей)». Ссылка на подключение.

    20 октября в 10:00 состоится вебинар «Цифровая инфраструктура для работы с объектами интеллектуальных прав». Ссылка на подключение.

    21 октября в 10:00 пройдет вебинар «Регистрация промышленных образцов» (регистрация промышленного дизайна продукции, в том числе сувенирной, то есть важный аспект именно для МСП — принципы заполнения заявки и взаимодействия с патентным ведомством, основные ошибки заявителей). Ссылка на подключение

    27 октября в 10:00 предпринимателям доступен вебинар «Модели управления интеллектуальными правами». Ссылка на подключение.

    28 октября в 10:00 — вебинар «Электронное взаимодействие заявителя с Роспатентом. Электронная подача заявки. Поисковые системы Роспатента» (о том, как непосредственно заполнять заявки в электронном виде в личном кабинете или на «Госуслугах», где и как проводить информационный поиск). Ссылка на подключение.

    3 ноября в 10:00 состоится заключительный вебинар серии «Инструменты интеллектуальной собственности для развития бизнеса» (о возможностях коммерциализации объектов ИС: продажа объектов, лицензирование, кредитование под залог ИС). Ссылка на подключение.

    Читайте также

    Около 40 работников культуры наградили в Наро-Фоминске

    Более 500 домовладений подключат к газу в Воскресенске в 2026 году

    Еще 8 тысяч частных домов подключили к газу в Подмосковье по льготной программе

    Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на спартакиаде по маунтинбайку

    Ветеран Великой Отечественной войны Василий Голотюк проголосовал в Балашихе

    «Волонтеры Подмосковья» из Дубны направят гумпомощь в 4 региона России

    Акция "Доброе дело". Отправка гуманитарной помощи из Подмосковья на Донбасс

    Длина нового участка московского метро до Балашихи превысит 8 километров

    Московский метрополитен

    Более 7 тысяч саженцев сосны высадили в Наро-Фоминском округе

    Новое оборудование для диагностики получила больница в Коломне

    Замглавы округа Пушкинский проверил ремонт подъезда на улице Гоголя в Пушкино

    Единый день безопасности дорожного движения прошел в Химках

    Почти 9 тысяч светоотражателей установили на дорогах Подмосковья по нацпроекту