Педагоги из Одинцова вышли в полуфинал всероссийского образовательного конкурса

Гимназия им. Е. М. Примакова

Фото: Гимназия им. Е. М. Примакова

Две команды педагогов гимназии имени Е. М. Примакова из Одинцовского округа вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Проект, который реализуют на президентской платформе «Россия — страна возможностей» с 2019 года, направлен на профессиональное развитие специалистов сферы образования и молодежной политики через соревновательные и образовательные форматы.

В полуфинал вышли команда «Мастерская будущего», в которую входят Анна Мара, Сергей Новожилов, Галина Круглова, Анастасия Камышанова и Анна Жукова и коллектив «Подмосковная пятерка» (Станислав Выдрин, Иван Савиных, Елена Васенкова, Екатерина Клементьева и Дарья Коваленко).

Следующим шагом для участников станет окружной этап, по результатам которого определят финалистов проекта.