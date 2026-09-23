Олимпийская чемпионка из Химок стала претендентом на звание лучшего управленца года

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян вошла в число номинантов ежегодной премии «Друзья большого спорта». Спортсменка из Химок представлена в категории «Лучший управленец года».

Саблистка Яна Егорян стала участницей экспертного отбора премии «Друзья большого спорта» в номинации «Лучший управленец года». Голосование среди экспертов продлится до 30 сентября, после чего будут определены финалисты.

Спортивная карьера Яны Егорян началась в Химках. В 16 лет она стала победительницей Юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, а главным достижением стали Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, где спортсменка завоевала две золотые медали — в личном и командном турнирах по фехтованию на саблях.

«Спорт — это неотъемлемая часть моей жизни. У нас спортивная семья, мы все любим активности. Очень часто играем в бадминтон и волейбол, ходим вместе на пробежки», — рассказала Яна Егорян.

Имена победителей премии «Друзья большого спорта» объявят на церемонии награждения, которая состоится 16 ноября.