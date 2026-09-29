Котельные Серпухова подготовили к пуску тепла

28 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в еженедельном ВКС под руководством губернатора Андрея Воробьева. В ходе встречи обсудили подготовку к отопительному сезону и работу с наказами жителей.

Из 69 запланированных пробных топок в округе уже проведены 66, три находятся в работе. На «ТВК Пущино» после первой топки устранили восемь замечаний, повторная проходит штатно. В Фенино топки начнутся 30 сентября. В Сьяново-2 специалисты восстанавливают электросети. «Газпромтеплоэнерго» и «ТВС Протвино» к пуску тепла готовы, акты оформлены.

В новую версию Народной программы от Серпухова поступило 25 722 наказа. Из них 9 735 — оффлайн, на встречах и пикетах, 15 987 — онлайн, через «ЕстьРезультат.рф». За каждой цифрой стоит запрос конкретного человека. В скором времени будет разработан план благоустройства некоторых территорий. Среди основных предложений жителей — благоустройство площадей имени Владимира Храброго и Юбилейной, пешеходной зоны на улице Ленина в Протвино, очистных сооружений в деревне Райсеменовское, стадиона «Труд», храма на Соборной горе, Серпуховского музыкально-драматического театра, нового стационара и Оболенской школы.

С 1 октября 2026 года вступает в силу новый федеральный закон: розничная и развозная торговля табаком и никотинсодержащей продукцией будет возможна только по лицензии. С 1 марта 2027 года продавать такую продукцию без лицензии запретят. С 1 сентября станет обязательной регистрация в «Честном знаке».



«В округе уже фиксируем нарушения при продаже табачной продукции: незаконная реклама, немаркированный товар, торговые точки вблизи школ. Вопрос принципиальный — речь идет о здоровье детей. Поручил провести инвентаризацию всех точек продажи табака и вейпов, разъяснить предпринимателям новые правила, определить границы территорий у школ и детсадов, где торговля будет запрещена», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.