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    «ДжетЛенд» выдал займов на 37,2 млрд рублей с 2018 года

    С 2018 года через инвестиционную платформу компании «ДжетЛенд» выдали займов на общую сумму 37,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    IT-компания «ДжетЛенд» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Основной продукт предприятия — краудлендинговая платформа для привлечения финансирования в различные проекты. Одно из ключевых технологических решений — собственная система оценки заемщиков, которая анализирует более 300 параметров. Алгоритмы машинного обучения классифицируют заемщиков по уровню риска, а модель регулярно обновляется с учетом актуальных данных о платежной дисциплине и дефолтах.

    С момента запуска платформы финансирование с ее помощью привлекли свыше 4,2 тыс. уникальных компаний. Платформой пользуются более 20 тыс. активных инвесторов, а среднее время сбора одного займа за последние 30 дней составляет около 10 часов.

    «Для нас инновация имеет ценность только тогда, когда улучшает продукт для всех его участников. Бизнес получает более быстрый доступ к капиталу, инвестор — удобный и прозрачный инструмент с автоматической диверсификацией и понятным риск-профилем, а платформа — масштабируемую и устойчивую бизнес-модель. Наша цель — создать продукт для инвестиций в российский малый и средний бизнес, который способен конкурировать за место в портфеле инвестора с традиционными финансовыми инструментами за счет удобства, прозрачности и качества управления риском», — прокомментировал генеральный директор ООО «ДжетЛенд» Роман Хорошев.

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