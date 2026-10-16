Гонки дронов прошли в Люберцах

В четверг, 15 октября, в Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы состоялось открытие предсезонного турнира новой дисциплины Единой школьной лиги — Гонки дронов. Она объединяет спорт, современные технологии, инженерное мышление и командную работу.

Единая школьная лига стартовала в Подмосковье в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект направлен на развитие массового спорта среди обучающихся. В рамках лиги проводятся соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам.

«В первом отборочном этапе Гонки дронов приняли участие более 100 школьников из всех 27 школ округа. На муниципальных этапах отберут 4-х сильнейших спортсменов, которые представят Люберцы на региональном уровне», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Во время гонки дронов ребят ждет обучение на онлайн-симуляторах, где они смогут продемонстрировать скорость реакции, точность управления и умение работать на результат.