Замену домовых газопроводов проведут в Одинцове

Работы по замене домовых газопроводов пройдут в поселке Новый городок. Под отключение на время монтажа попадают 80 квартир.

Замена газопроводов в рамках программы капитального ремонта — это комплексная работа, направленная на обеспечение безопасности жильцов.

Нормативный срок службы внутридомовых газопроводов составляет 30–40 лет. По истечении этого срока металл истончается, резьбовые соединения теряют герметичность, а запорная арматура перестает выполнять свои функции. Это создает прямую угрозу утечек газа, пожаров и взрывов.

Главное условие для проведения работ — доступ в каждую квартиру. Без согласия собственников выполнить ремонт качественно и безопасно невозможно.

Как только бригады завершат замену оборудования и проведут обязательную проверку на герметичность, газоснабжение будет полностью восстановлено.