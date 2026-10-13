Замену домовых газопроводов проведут в Одинцове
Работы по замене домовых газопроводов пройдут в поселке Новый городок. Под отключение на время монтажа попадают 80 квартир.
Замена газопроводов в рамках программы капитального ремонта — это комплексная работа, направленная на обеспечение безопасности жильцов.
Нормативный срок службы внутридомовых газопроводов составляет 30–40 лет. По истечении этого срока металл истончается, резьбовые соединения теряют герметичность, а запорная арматура перестает выполнять свои функции. Это создает прямую угрозу утечек газа, пожаров и взрывов.
Главное условие для проведения работ — доступ в каждую квартиру. Без согласия собственников выполнить ремонт качественно и безопасно невозможно.
Как только бригады завершат замену оборудования и проведут обязательную проверку на герметичность, газоснабжение будет полностью восстановлено.