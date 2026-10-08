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    Перевод земель из одной категории в другую упростили в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    В Московской области упростили процедуру перевода земельных участков из одной категории в другую. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений региона.

    За девять месяцев 2026 года жители Подмосковья получили онлайн почти 215 тысячи земельных услуг, из них 22 тысяч — в сентябре. «Мы видим, что интерес к цифровым услугам растет с каждым месяцем. Это говорит о доверии граждан и удобстве новых инструментов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

    Чаще всего жители обращались за предварительным согласованием предоставления участков, госсобственность на которые не разграничена, — 53 тысячи заявителей. Перераспределением земель воспользовались 45 тысяч человек, еще 24 тысячи получили участки в аренду или собственность без торгов.

    Теперь при подаче заявления через региональный портал умные сервисы автоматически заполняют адрес участка и его категорию на основании данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Достаточно ввести кадастровый номер — и система сама определит необходимые сведения. Если перевод невозможен, сервис сразу предупредит об этом заявителя.

    Услуга доступна физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Она позволяет перевести участок, например, из категории «Особо охраняемые территории» в земли промышленности или сельскохозяйственного назначения.

    Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация».

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