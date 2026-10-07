Глава ОЭЗ «Дубна» принял участие в открытии Центра медицины трудового долголетия
В санатории «Архипо-Осиповка» ФМБА России открылся центр медицины трудового долголетия. В церемонии открытия принял участие генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.
Новая структура объединит первичную помощь, профилактику, санаторное лечение и охрану здоровья на производстве. Цель проекта — сделать передовые технологии диагностики и восстановления доступными для различных категорий граждан.
На базе ОЭЗ «Дубна» открыты свыше 140 высокотехнологичных компаний.
«Благодаря слаженной работе команды губернатора Московской области территория особой экономической зоны трижды расширялась и сейчас занимает 335 гектаров. Здесь созданы инженерная, транспортная и таможенная инфраструктуры для развития предприятий. Но не менее важно создавать условия для людей, которые на них работают. Поэтому для нас тема трудового долголетия имеет особое значение: забота о здоровье сотрудников должна сочетаться с высокой производительностью и эффективностью», — подчеркнул Антон Афанасьев.
Пациентов ведут мультидисциплинарные команды врачей. В центре внедрили «Цифровой паспорт курортника» и «Калькулятор эффективности» для объективной оценки результатов процедур.
В структуру учреждения вошли кабинеты репродуктивного и семейного здоровья для комплексного планирования семьи и кабинет когнитивного здоровья с программами поддержки от Федерального центра мозга и нейротехнологий. Также там работают отделение интегративной косметологии с использованием ИИ и 3D-сканирования кожи и первый в России центр адаптивного водного спорта для социальной реабилитации.
Практики «Архипо-Осиповки» лягут в основу создания сети подобных центров ФМБА по всей стране. Для резидентов ОЭЗ «Дубна» этот опыт станет базой для внедрения корпоративных программ заботы о здоровье сотрудников.