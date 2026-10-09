Выставку «Монолог в красках» открыли в Павловском Посаде

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе работает выставка «Монолог в красках» художницы Ирины Родионовой. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция включает 33 работы, выполненные маслом, акварелью, пастелью, гуашью и батиком, в том числе русские пейзажи. Собрание объединило работы разных лет.

В министерстве отметили, что для автора персональная выставка — способ общения со зрителем, где вместо слов говорят цвет, линия и фактура.

Жизнь Ирины Родионовой связана с Павловским Посадом с 1986 года. Творческий путь она начала в 2017 году в студии «Синяя птица» при «Доме Широкова», где освоила базовые техники живописи. Затем увлеклась батиком, перенимая опыт у мастеров павлово-посадской платочной мануфактуры. После знакомства с заслуженным художником РФ Юрием Федоренковым Родионова нашла свое призвание в масляном русском пейзаже.

Выставка продлится до 22 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте выставочного зала «Дом Широкова».