«Мострансавто» перевезла дачников по сезонным маршрутам более 1,8 млн раз

В Московской области «дачные» автобусы Мострансавто совершили более 1,8 млн поездок с апреля по ноябрь. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Перевозки организованы по 31 сезонному маршруту, еще на 16 направлениях увеличено количество автобусов. Автобусы курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций до садовых и дачных товариществ региона.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что социальные карты остаются самым востребованным способом оплаты. «Наиболее активно для проезда на сезонных маршрутах пассажиры традиционно используют социальные карты. С начала апреля с их помощью было зарегистрировано более 1,2 млн поездок», — сказал он.

Банковскими картами оплатили 390 тыс. поездок, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались 226 тыс. раз. Лидером по количеству поездок стал маршрут № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка» — 393 тыс. поездок. На втором месте маршрут № 27 «Егорьевск — Кочема» (197 тыс. поездок), в Шатуре активно пользовались маршрутом № 10 (74,5 тыс. раз). В первую пятерку также вошли маршруты № 43 «Клин — Высоковск — Новопетровское» (69,4 тыс.) и № 40 «ст. Власово — с/т Маяк» в Талдомском городском округе (более 31,7 тыс.).

На «дачных» направлениях работают автобусы малого, среднего и большого классов. Расписание составлено с учетом пассажиропотока и возможностей пересадки на другие виды общественного транспорта. На большинстве маршрутов действуют регулируемые тарифы.