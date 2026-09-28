В Сергиево-Посадском округе фермерское хозяйство выкупило 19,85 га земли

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергиево-Посадского городского округа выкупило в собственность земельный участок площадью 19,85 гектара после долгосрочной аренды. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Московской области.

Процедура выкупа прошла без торгов в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ.

Фермерское хозяйство создано в 2019 году. Основное направление деятельности — разведение крупного рогатого скота мясного направления.

В Минсельхозе региона отметили, что шесть лет назад КФХ получило грант как начинающий фермер, на который закуплено чистопородное поголовье скота абердин-ангусской породы. Сейчас на ферме в режиме свободного выгула содержится 30 голов чистопородного крупного рогатого скота.

В хозяйстве выращивают эту мясную породу и предлагают телят для дальнейшего воспроизводства, доращивания и разведения. В будущем фермерство планирует арендовать еще один участок земли, чтобы увеличить поголовье и расширить ферму.