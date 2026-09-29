В Подмосковье подали более 10 тысяч заявок на аттестацию педагогов

С начала года на региональный портал госуслуг поступило более 10 тыс. заявлений на профессиональную аттестацию педагогических работников. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

В Московской области можно получить первую и высшую категории, а также категории «педагог-наставник» и «педагог-методист» (для учителей с высшей квалификационной категорией). Аттестация включает оценку качества преподавания, участия в педагогических конкурсах, успехов учеников на олимпиадах разного уровня и результатов выпускных экзаменов.

Услуга «Аттестация педагогических работников» доступна на портале в разделе «Образование» — «Педагогам». Подать заявление могут работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных и частных организациях, находящихся в ведении Московской области.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Во время заполнения искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файлы прикреплены неверно, заявителю отображается подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

На заседании комиссия рассмотрит заявление и примет решение о результате аттестации.