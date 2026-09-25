Ямочный ремонт дорог провели на улице Центральной в Воскресенске

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» ежедневно поддерживают порядок на улицах Воскресенска. На улице Центральной провели ямочный ремонт — ликвидировали дефекты асфальтового покрытия.

На улице Куйбышева в городе и на улице Учхоз в Конобеево установили искусственные дорожные неровности для повышения безопасности дорожного движения. На улице Октябрьской заменили остановочный павильон.

Работы ведутся в плановом режиме. Коммунальщики подчеркивают, что поддерживать порядок помогает не только техника, но и ручной труд рабочих, которые занимаются благоустройством общественных пространств. Регулярная деятельность муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» направлена на создание комфортной и аккуратной городской среды для всех жителей городского округа.