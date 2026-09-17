Заблудившуюся в лесу 87-летнюю женщину спасли в Волоколамском округе

В Волоколамском городском округе спасатели успешно завершили поиски 87-летней женщины, заблудившейся в лесу во время сбора грибов. Об этом рассказали в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Вечером 16 сентября в службу спасения позвонил сын пенсионерки.

«Мужчина рассказал, что около пяти часов вечера мать позвонила ему и сообщила, что собирала грибы недалеко от деревни Носово, но заблудилась. Женщина успела сказать, где заходила в лес, но на этом связь с ней прервалась, а попытки перезвонить не увенчались успехом», — рассказала заместитель начальника 203-й пожарно-спасательной части Ирина Месилова.

Спасатели немедленно выдвинулись в указанный район. В течение двух часов они прочесывали лесной массив, подавая звуковые сигналы для привлечения внимания. Тем временем пенсионерка самостоятельно вышла к деревне, расположенной на противоположной стороне леса.

Там она попросила местную жительницу зарядить телефон.

«Связавшись с поисковой группой, пенсионерка сообщила, что выбралась из леса, а неравнодушная женщина, к которой заблудившаяся обратилась за помощью, вызвалась выехать навстречу спасателям. Встретив любительницу тихой охоты, работники противопожарно-спасательной службы благополучно доставили ее домой. Медицинская помощь пенсионерке не требовалась», — заключила Ирина Месилова.