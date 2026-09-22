Фестиваль волонтеров прошел в Наро-Фоминске

В Верее, на берегу реки Протвы, прошел фестиваль семейного добровольчества «Мы рядом». Экологическое мероприятие собрало людей разных поколений: студентов, родителей, бабушек и дедушек.

Участники надели перчатки, взяли мешки и за пару часов заметно преобразили береговую линию у деревни Золотьково. Затем состоялся заплыв на сапбордах. Прямо с досок, не прерывая прогулки, участники с помощью смартфонов и планшетов дистанционно проголосовали на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу.

Необычную форму голосования придумали волонтеры Наро-Фоминского округа, и их идею с энтузиазмом поддержали.

«Сегодня со мной вся моя семья — мой супруг, мой папа, студенты нашего колледжа, потому что мы решили все вместе, тремя поколениями — еще будет участвовать мой сын, отдать свой гражданский долг», — поделилась первый заместитель директора Краснознаменского городского колледжа Наталья Соколова.

Проголосовать таким интересным способом на Протву приехали и семьи участников спецоперации. Оригинальные идеи и креатив давно стали «фирменным знаком» наро-фоминского активиста «Волонтеров Подмосковья» Егора Балева и его команды.