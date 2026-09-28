Военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ» прошла в Воскресенске

Открытая военно-спортивная игра «Юнармейский спецназ» состоялась на базе спортивного комплекса «Федино» 25 сентября. Турнир приурочили к девятилетию со дня образования Сил специального назначения Росгвардии.

На торжественном открытии соревнований с приветственным словом выступил начальник штаба местного отделения «Юнармии» Алексей Мовсесян. Инструктор ФСЦ «Спарта» Александр Митрофанов рассказал ребятам об истории создания спецназа, его героическом пути и ключевой роли в обеспечении безопасности России.

За победу боролись команды гимназии № 1, лицея имени П. В. Стрельцова П. В., школы № 3 и военно-патриотического клуба «Шторм». Программа соревнований включала несколько этапов: кросс, тактическое перемещение, альпинистская подготовка, метание ножей, сборка и разборка автомата, стрельба из винтовки, инженерно-саперное дело и историческая викторина.

По итогам всех испытаний победу одержала команда ВПК «Шторм», второе место заняла школа № 3, на третьем — лицей имени Стрельцова.

Организатором турнира выступил молодежный центр «Олимпиец» при активном участии специалистов по работе с молодежью Алексея Мовсесяна и Василия Мусатова.