Замену окон после атак БПЛА завершат в Солнечногорске к середине октября

В городском округе Солнечногорск продолжаются восстановительные работы в домах, поврежденных осколками и взрывной волной. Практически завершена замена окон в доме № 30 на улице Банковской, специалисты также работают в соседних зданиях.

В настоящее время подрядная организация выполняет замену оконных конструкций в домах по адресам: Военный городок, дом № 11, улица Банковская, дома № 26 и № 30, а также улица Баранова, дом № 35.

По словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Никиты Иванова, завершить установку окон планируется к середине октября. При этом сроки зависят от того, насколько оперативно жители предоставляют доступ в квартиры для проведения работ.

Кроме того, Фонд капитального ремонта Московской области заключил контракт с подрядной организацией на восстановление самого здания по адресу: улица Банковская, дом № 30.