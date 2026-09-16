Цифровые мамографы получила больница в Раменском

Широкие возможности для ранней диагностики онкологии молочной железы помогут врачам Раменской больницы вовремя оказывать квалифицированную помощь пациентам. Такие исследования будут проводить в нескольких медицинских учреждениях округа.

Кабинеты маммографии с новыми стандартами помощи и передовыми цифровыми решениями готовы принимать пациентов в центральной поликлинике, городской и бронницкой поликлиниках, а также в женской консультации Раменского.

«Количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2022 годом. Современные цифровые маммографы позволяют злокачественные новообразования молочной железы выявлять на ранней стадии. А вовремя поставленный диагноз и своевременное начало лечения — это залог долгой и счастливой жизни», — рассказал заведующий рентгеновским отделением Раменской больницы Александр Кожевников.

Нейросети будут быстрее помогать медикам выделять подозрительные области на снимках, упростив диагностику. Затем результаты продолжат проверять профильные специалисты.

Врачи напомнили жителям, что пациенты старше 40 лет, которые не проходили маммографию последние два года, смогут записаться на исследование самостоятельно — без направления врача.