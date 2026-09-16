Лекция для будущих мам пройдет в Одинцовском роддоме 17 сентября

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Занятие для будущих мам пройдет 17 сентября в 13:00 в Одинцовском роддоме. Врач — акушер-гинеколог Ольга Пасеко — расскажет о жалобах во время беременности, которые считаются нормальными, и ответит на актуальные вопросы.

Занятия Школы мам помогают подготовиться к родам и первым месяцам жизни ребенка. На встречах специалисты роддома разбирают вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются будущие родители, и дают рекомендации по подготовке к появлению малыша.

В сентябре в школе запланировано еще несколько лекций.

18 сентября в 13:00 заведующий Одинцовским роддомом Кирилл Подтетенев проведет занятие «Идеальные роды». 21 сентября в 11:00 врач-неонатолог Елена Сикорская расскажет об уходе за новорожденным.

23 сентября в 11:00 акушер-гинеколог Ольга Пасеко разберет риски задержки роста плода и преэклампсии. 28 сентября в 11:00 врач-неонатолог Елена Сикорская проведет встречу, посвященную неонатальному скринингу, вакцинации и развитию ребенка в первый год жизни.

Школа мам работает на базе женской консультации по адресу: Одинцово, улица Говорова, дом 10а. Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 495 591-42-85 по будням с 8:00 до 18:00 или в регистратуре консультации.