Сквер «Нижнее Лукоморье» в Рузе благоустроят в 2027 году

В Рузе планируют привести в порядок сквер «Нижнее Лукоморье» площадью один гектар. О предстоящих работах рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Работы намечены на следующий год. Проект предполагает комплексное обновление сквера: территорию очистят от валежника и накопившегося бытового и строительного мусора, приведут к единому стилю элементы благоустройства, перестроят дорожно-тропиночную сеть и заменят ограждения.

Отдельно восстановят лестничные марши и организуют навигацию, которой сейчас не хватает посетителям. Также предусмотрят безбарьерную среду, чтобы сделать пространство доступным для маломобильных жителей и гостей.

В результате территория должна стать безопаснее и удобнее для прогулок.