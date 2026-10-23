Мособлкомлес предложил бизнесу и НКО профилактические визиты вместо штрафов

Подмосковные предприниматели, социально ориентированные НКО и госучреждения смогут сами инициировать профилактический визит инспектора, чтобы разобрать требования лесного законодательства и избежать нарушений. Об этом сообщил Мособлкомлес.

Заявление подается через личный кабинет на Госуслугах. Его рассматривают в течение 10 рабочих дней, а дату визита согласуют с заявителем в течение 20 рабочих дней. Формат можно выбрать: личная беседа, видео-конференц-связь или мобильное приложение «Инспектор».

Инспектор объяснит обязательные требования — от использования лесных участков до правил пожарной и санитарной безопасности — и даст рекомендации по устранению рисков. В ведомстве подчеркнули, что визит носит исключительно превентивный характер и не предполагает санкций.

Мера действует в рамках Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Вопросы принимают по телефону 8-985-400-35-47.