Встреча администрации с жителями прошла в Химках

В микрорайоне Левобережный прошел выездной прием администрации. Заместители главы округа и профильные специалисты приняли более 100 обращений от жителей.

На встрече горожане смогли обратиться по ряду вопросов, включая работу жилищно‑коммунального хозяйства, благоустройство территорий, меры социального обеспечения, задачи здравоохранения, образования и безопасности. Формат выездной администрации создан для того, чтобы жители могли без посредников обсудить волнующие их проблемы и озвучить собственные идеи по развитию округа.

По каждому обращению специалисты дали подробные разъяснения — это позволило сразу снять часть вопросов и обозначить дальнейшие шаги по решению остальных.

Выездные встречи с администрацией в Химках проводят регулярно, охватывая все микрорайоны округа. Такой подход делает диалог с властью максимально доступным: любой житель может прийти со своей проблемой, получить консультацию и лично задать вопросы главе округа, ее заместителям и руководителям профильных подразделений. Это помогает не только оперативно реагировать на текущие запросы горожан, но и учитывать их мнение при планировании городских проектов и распределении ресурсов.