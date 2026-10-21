Лекция о безопасности на железной дороге прошла в Одинцове

В Одинцовской школе «Надежда» прошли классные часы, направленные на предупреждение детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Классные руководители напомнили детям, что железнодорожные пути — зона повышенной опасности.

Педагоги повторили с ребятами основные правила безопасного поведения. Они объяснили, что нельзя играть вблизи железнодорожных путей, переходить дорогу в неположенных местах, приближаться к поездам и находиться на рельсах без сопровождения взрослых.

В рамках занятий учителя уделили внимание ключевым факторам риска. Школьникам напомнили, что переходить пути можно только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам или тоннелям. Приближаясь к поездам, необходимо обязательно снимать наушники и капюшоны, так как они мешают вовремя услышать сигналы машиниста. Также под запретом остается использование велосипедов, самокатов или роликов вблизи путей.

Подобные классные часы помогают сформировать у детей культуру безопасного поведения и предупредить несчастные случаи.